In Glarus Nord wird das Wasser knapp

Die Gemeinde Glarus Nord schaltet in mehreren Dörfern das Wasser in den Brunnen ab. Damit will sie Wasser sparen. Das hat die Gemeinde am Montag mitgeteilt. Der Fokus liege auf den Dörfern Mollis, Näfels, Niederurnen und Bilten, schreibt die Gemeinde. Am Kerenzerberg und in Oberurnen scheint hingegen noch genug Wasser vorhanden zu sein. Der Grund für die Sparmassnahmen sei, dass die Wassermengen in den Quellen trotz Niederschlägen über das Wochenende bislang praktisch nicht wieder gestiegen seien.