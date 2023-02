Angehende Medizinstudentin taucht in ihr fremde Welt ein

von Madeleine Kuhn-Baer

Demenz. Sechs Buchstaben, die Betroffenheit auslösen. 150 000 Menschen in der Schweiz sind davon betroffen, die Prognose für das Jahr 2050 ist mehr als doppelt so hoch. Isabelle Landolt aus Glarus hat das Thema für ihre Maturaarbeit gewählt. «Meine Mutter arbeitet als Pflegefachfrau in einem Altersheim, zudem wollte ich praktische Erfahrung sammeln im gesundheitlichen-sozialen Berufsumfeld», sagt die 17-Jährige, die später Medizin studieren möchte.