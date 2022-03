In die Welt der Homöopathie eintauchen

Es war am letzten Tag im Februar 2019, als Marwin Zander die erste Folge seines Podcasts «Homöopathie – Gesundheit durch Hilfe zur Selbstheilung» ausstrahlte. Seither sind rund 190 Episoden hinzugekommen. Was im ersten Moment nach Krankheitslehre und Pflanzenkunde klingen mag, entpuppt sich als kurzweilig gestaltete Beleuchtung einer 200 Jahre alten, ganzheitlichen Heilmethode in all ihren Facetten.