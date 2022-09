In der Region hat es gebebt - weitere Beben könnten folgen

Zu gleich zwei Erbeben kam es am Donnerstagnachmittag in der Region. Die Beben ereigneten sich kurz vor 14 Uhr mit einer Magnitude von 2.4 und 4.1 auf der Richterskala, wie die Landespolizei Lichtenstein vermeldet. Die Landespolizei habe sehr viele Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Bislang seien aber keine Personen- und Sachschäden bekannt, heisst es weiter.

Auch in Teilen von Graubünden, Glarus und St. Gallen war das Erdbeben spürbar.

Wie Michèle Marti vom Schweizerischen Erbebendienst (SED) ausführt, lag das Epizentrum des Bebens bei Triesenberg. Dies befindet sich circa vier Kilometer südöstlich von Vaduz. Gedauert habe das Beben wenige Sekunden. Der SED hat das Ereignis manuell ausgewertet und eine Magnitude von 3,9 erhalten, wie Marti gegenüber «suedostschweiz.ch» erklärt.

Aufgrund der geringen Tiefe des Epizentrums habe man das Beben beispielsweise in Chur noch deutlich spüren können. Wie sie weiter erklärt, seien Beben in der Region keine Seltenheit: «Das St. Galler Rheintal gehört zu den Gebieten mit einer höheren Erdbebengefährdung. Erdbeben, grössere und kleinere, treten in diesen Gebieten statistisch häufiger auf.» Das letzte Erbeben der Region liegt zwei Jahre zurück, damals bebte die Erde am 25. Oktober 2020 in der Nähe von Elm mit einer Magnitude von 4,3.

In Sargans bebte die Erde mit einer Magnitude von 4,1 am 12. Dezember 2013 gefolgt von einem ebenfalls deutlich spürbaren Nachbeben mit einer Stärke von 3,7 am 27. Dezember 2013. 2009 erschütterte zudem ein Beben mit einer Magnitude von 4,1 mit Epizentrum bei Buchs die Region. «Historisch sind zwei grössere Schadenbeben in der Region Gams, Grabs, Wildhaus bekannt, die sich in den Jahren 1795 und 1796 ereignet haben. Kleinere Schadenbeben trafen die Region in den Jahren 1881 und 1898», so Marti.