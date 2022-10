In Braunwald etwas über Flechten lernen

Nur der Anfang und das Ende des Lehrpfades sind mit Tafeln markiert. Unterwegs meldet sich die App über das Smartphone akustisch, wenn man sich in der Nähe einer Infostation befindet. An diesen enthüllen Beiträge in Glarner Mundart Kindern und Erwachsenen Erstaunliches über Flechten von ihrer speziellen Fortpflanzung bis zu ihrer Verwendung in der Parfümindustrie. «Der Kanton will mit dem Lehrpfad auf das spannende Universum der Flechten aufmerksam machen», sagt Tobias Kalt.