Immer mit Herzblut bei der Arbeit

Manche Schlagzeilen in der Zeitung werden tief in unserem Gedächtnis gespeichert. Bei mir war «Bickel verliert ‹Job und auch das Hobby›» so eine Schlagzeile. Sie wurde am 11. Februar 2014 in den «Glarner Nachrichten» publiziert und hat mich sehr berührt. «Die Wahlniederlage trifft Christine Bickel wie ein Schlag. Jetzt geht es auf Jobsuche – aber sicher nicht in der Politik», heisst es im Artikel weiter.