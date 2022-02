Immer den Bänkli entlang 

Die Sonne steht an diesem Nachmittag hoch am Himmel und sorgt für optimale Bedingungen. Bei manchem Schritt gibt die Schneedecke unter uns nach und wir sinken bis zum Knöchel ein. Aber keine Angst, das liegt vor allem daran, dass es einen Tag bevor wir unterwegs waren, noch ein paar Zentimeter Neuschnee gab. Der Spazierweg wird im Normalfall unterhalten. So oder so lohnt sich aber gutes Schuhwerk.