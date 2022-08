Im Zentrum steht die Gesprächskultur

Was geschieht mit einem selbst in einem Konflikt? Wie schafft man es aus der Verteidigungshaltung in die Kooperation? Mit welchen Methoden lässt sich eine Situation deeskalieren? Oder wie funktioniert Konfliktprävention zwischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung? Diese und andere Fragen zum Hauptthema Gesprächskultur will das Forum für Friedenskultur am Ilanzer Sommer 2022 zu beantworten versuchen.