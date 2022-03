Im Rhätischen Dreieck wird jetzt nur eine Eisenbahnsprache gesprochen

Für Arno Kompatscher, Landeshauptmann Südtirol, war das Treffen in Scuol am Mittwoch Schluss- und Startpunkt zugleich. «Das Ergebnis der letzten zwei Jahre konnte heute von uns gemeinsam betrachtet werden, und wir konnten gemeinsam vereinbaren, welche weiteren Schritte wir umsetzen werden», sagte er an der Medienorientierung nach dem Treffen der Entscheidungsträger der Regionen Graubünden, Tirol, Südtirol und Lombardei.