Im Klöntal fielen 43 Zentimeter Neuschnee

von Felix Blumer*

Vom frühen Mittwochmorgen bis am Donnerstagmorgen schneite es in einigen Gebieten der Schweiz fast ohne Unterbruch. Grosse Schneemengen gab es vor allem an den Voralpen und am nördlichen Alpenkamm. In Adelboden wurden am Donnerstagmorgen 58 Zentimeter Neuschnee gemessen. Das war in der Gemeinde im Berner Oberland der höchste lokale Dezemberwert und die zweithöchste dort je gemessene Neuschneehöhe. Nur am 20. März 1967 gab es mit 70 Zentimetern in Adelboden noch mehr Neuschnee.