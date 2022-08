Im Juli purzelten die Wetter-Rekorde – aber nicht in Glarus

von Felix Blumer

Im Jahr 2003 erlebten wir den Jahrhundertsommer in der Schweiz und nun haben wir wohl den Jahrhundert-Juli hinter uns, so könnte man das Wetter des letzten Monats in der ganzen Schweiz zusammenfassen. Die Sonne leistete in weiten Teilen der Schweiz wirkliche Akkordarbeit. In Genf wurden 374,5 Stunden Sonnenschein verzeichnet. Das ist absoluter Rekord für einen einzelnen Monat in unserem Land.