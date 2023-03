Sechs Ausflugstipps für Ostern

In rund einer Woche ist bereits Karfreitag. Ostern steht damit vor der Türe. Noch nichts vor? Heidiland Tourismus hat sechs Ausflugstipps für euch.

Die Walensee-Schiffe stechen in See

Traditionell startet die Walensee-Schifffahrt am Karfreitag, 7. April, in die Sommersaison. Neben der ganzjährigen Verbindung Murg-Quinten sind ab diesem Zeitpunkt auch wieder die grossen Kursschiffe auf dem fjordartigen See unterwegs, welche die Längsverbindung sicherstellen und die einzelnen Ortschaften rund um den See miteinander verbinden. Der Frühlingstipp von Heidiland Tourismus: Sonne tanken im fast mediterranen Quinten, wo Kiwis und Feigen wachsen.