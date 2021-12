Im Glarnerland soll ein Netzwerk für mehr Biodiversität entstehen

In der Schweiz stehen weniger als zehn Prozent der Landesfläche unter Naturschutz. Damit ist die Schweiz das Schlusslicht in Europa. Aus diesem Grund brauche es eine Infrastruktur, um der Natur genügend Raum zu geben – die «Ökologische Infrastruktur». Das teilt der Kanton Glarus in einer Mitteilung mit. Durch ein Flächennetzwerk soll die vorhandene Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten erhalten und die Biodiversität gefördert werden. Der Kanton Glarus hat sich gegenüber dem Bund verpflichtet, die «Ökologische Infrastruktur» aus lokaler und regionaler Ebene zu planen und mit den Nachbarkantonen abzustimmen.