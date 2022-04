Im Buchholz treffen sich die Legenden des FC Glarus

Bei den Legenden des FC Glarus kommen dem Glarner Fussballfan als Erstes wohl zwei Namen in den Sinn: Fritz Künzli und René Botteron. Beide haben im Schweizer Fussball Ausrufezeichen gesetzt, Künzli ist noch heute mit 201 Toren in 313 Spielen der Rekordtorschütze in der Schweizer Liga. René Botteron war Captain der Nationalmannschaft und wurde zu seinen Glanzzeiten der «Cruyff Helvetiens» genannt. Er wird am 30. April zum «Legändä-Fäscht» im Buchholz in Glarus anwesend sein, Fritz Künzli verstarb nach langer Krankheit am 22. Dezember 2019.