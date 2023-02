Ein warmes Brunnenbad im Februar

Vor vier Jahren feierte «Il Bügl Public» in Tschlin Premiere, als sich der Tschliner Dorfbrunnen Bügl Sura für kurze Zeit in eine kleine Wellnessoase verwandelte. Auf Badetemperatur geheiztes Bergquellwasser, eine Sprudelbank und die Aussicht auf die Unterengadiner Bergwelt sorgten für ein Badespektakel. Dieses Jahr findet es in Scuol statt. Jeweils am Freitag und Samstag, dem 3., 4., 24. und 25. Februar, wird der Dorfbrunnen Plaz von 16 bis 20.30 Uhr mit lokalem Holz auf angenehm warme Temperatur geheizt.