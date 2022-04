«Ich wünsche mir mehr Anerkennung»

Pierre Weidmann aus Schwanden wird ab 1. Mai der neue Abteilungsleiter Zivilschutz Kanton Glarus. Der 35-jährige Familienvater, er wurde im Januar zum ersten Mal Papi, ist seit acht Jahren beim Zivilschutz und als Instruktor tätig. Zuvor absolvierte der gelernte Zimmermann die Rekrutenschule und machte anschliessend bei den Gebirgsspezialisten in Andermatt weiter zum Hauptfeldweibel. Mit dem Beginn des Projekts Linthal 2015 war er an den Bauinstallationsarbeiten beteiligt und anschliessend Leiter Intervention in der Arge Kraftwerk Limmern.