«Ich habe eine ‹Saufreude›»

Mit einer Mischung aus Zurückhaltung und Stolz nahm der Churer Martin Meuli die Auszeichnung zur «Bündner Persönlichkeit des Jahres 2021» entgegen. Der Chirurg im Ruhestand hatte das Voting der Leserinnen und Leser auf «suedostschweiz.ch» für sich entschieden. «Es ist eine grosse Freude. Ohne jeden Zweifel», sagte Meuli bei der Übergabe der handgefertigten Holztrophäe am Montag im Medienhaus in Chur. Für ihn sei es die schönste nichtmedizinische Auszeichnung, so Meuli im Gespräch nach der Übergabe.