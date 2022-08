Ich als Gurke

In meinem früheren Berufsleben war ich viel als Reisejournalistin unterwegs. Natürlich ist es beneidenswert, neue Ferienangebote testen zu können. Gerade bei Wellness war einem aber nicht immer so wohlig zumute wie angepriesen. Unvergessen der Besuch in der neu eröffneten Spreewaldtherme. Ein Entspannungsbad im Spreewaldkahn bei Kerzenlicht inklusive Cüpli stand auf dem Programm. Man wollte offenbar alles in diese Anwendung packen, wofür der Spreewald berühmt ist.