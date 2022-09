Hotel «Alpenblick»: Was steht, ist jetzt zumindest die Firma

Der 4. November 2009 hat sich ins Glarner Geschichtsbuch «eingebrannt» – unauslöschbar, so wie das Feuer, das in Braunwald aufflammte und den «Alpenblick» in Schutt und Asche legte. Geblieben sind die Brandruine und die Gerüchte, die sich um Serif Yildiz ranken, der das Hotel kurz zuvor zu einem Preis weit über dem Schätzwert ersteigert hat. Ein klarer Fall für viele Einheimische. Das Gebäude sei mutwillig abgefackelt worden. Vom Vorwurf der Brandstiftung wird Yildiz 2016 aber freigesprochen. Trotzdem glauben dem Deutschtürken die wenigsten, dass er das Hotel wieder aufbauen wird.