Homeoffice-Destination Graubünden

Seit dem 1. Juli leitet Peter Bebi das Cerc in Davos. Das in diesem Jahr gegründete und am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF angesiedelte Forschungszentrum untersucht Klimawandel, Extremereignisse und Naturgefahren im alpinen Raum. Dahinter stehen der Kanton Graubünden sowie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und die Eidgenössische Technische Hochschule ETH. «Wir sind eine Art Forschungs-, Wissens- und Umsetzungsplattform», erklärt Bebi das Tätigkeitsfeld des Cerc.