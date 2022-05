Holt eure Bikes aus dem Keller – die Bikesaison kann beginnen

Seit Anfang Mai bringt die Crew den Bike Kindom Park in der Lenzerheide auf Vordermann. Jetzt sei er bereit und starte an diesem Auffahrtsdonnerstag mit einem Wochenende- und Feiertagsbetrieb in die Sommersaison, schreibt Lenzerheide in einer Medienmitteilung. Wegen des verhältnismässig wenigen Schnees im Winter konnten die Strecken gut gepflegt werden und seien jetzt mit neuen Hindernissen bereit für die Saison. Auch der Gondelbetrieb startet am Donnerstag.