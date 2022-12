Diese Songs haben 2022 unvergesslich gemacht

An diesem Hit kam wohl kaum jemand vorbei. Der Song «As It Was» erschien an vierter Stelle von Harry Styles drittem Studioalbum. Dieses trägt den Namen «Harry’s House». Das Musikvideo wurde unter anderem in einem Pinguinbecken im Londoner Zoo gedreht. Styles ist dafür bekannt, kryptische Texte in seinen Songs zu verpacken. So tat er dies auch bei «As It Was» und überlässt es seinen Fans, die Bedeutung des Liedes zu entschlüsseln.