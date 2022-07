Hirschbestand sinkt unter 16’000 Tiere

Während vier Jahren hielt sich die Zahl der Rothirsche in Graubünden auf einem Maximum. Auf 16’500 Tiere wurde der Bestand in den Jahren 2016 bis 2019 im Frühling geschätzt. Das ist gemäss der Jagdstatistik des Bundesamtes für Umwelt der höchste Wert in den vergangenen 50 Jahren.