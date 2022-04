Hinsetzen, warten, einsteigen und ab ins Klöntal

Um die Fahrzeuge im Klöntal zu reduzieren, hat die Gemeinde auf diesen Sommer hin als weitere Massnahme fünf Mitfahrbänke an verschiedenen Standorten installiert. Gemäss einer Mitteilung sind die Mitfahrbänke an drei Standorten in Netstal, Glarus und Riedern für die Mitfahrt ins Klöntal und an zwei Standorten im Klöntal für die Rückfahrt zu finden.