Heute ist der längste Tag des Jahres

Der heutige Dienstag ist der Beginn des kalendarischen und astronomischen Sommers. Er bringt laut Meteonews viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen mit knapp mehr als 30 Grad mit sich. Allerdings steigt die Gewitterneigung in der zweiten Tageshälfte an, zuerst in den Bergen, gegen Abend und am Abend dann auch im Flachland.