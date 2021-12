«Heute betrachte ich meinen Unfall wie einen Sechser im Lotto»

von Silvia Gisler

Es ist der 13. Dezember 2018. Der gebürtige Höfner Martin Müller feierte zwei Tage zuvor seinen 55. Geburtstag. Diesen wollte er an jenem Abend mit einer Kollegin begiessen. Dass es nicht mehr dazu kommen wird, ahnt er nicht, als er morgens beim Znüni in der Café-Bar in Bilten sitzt. Um 9.15 Uhr bezahlt der Angestellte des kantonalen Tiefbauamts Glarus sein Frühstück, um dann entlang der Autobahn Abfall einsammeln zu gehen. Es wird die letzte Erinnerung sein, die er an jenen Tag haben wird.