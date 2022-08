Heiss, etwas kühler, heiss, hochsommerlich

Zwar hat es in der Nacht auf Freitag im Wallis, in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz lokale Gewitter und damit etwas Regen gegeben. Aufgrund von vielen Wolken und etwas Wind konnte es laut Meteonews aber nicht so stark abkühlen wie zuletzt, sodass es im Flachland teilweise eine Tropennacht gab. Das bedeutet eine Nacht mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Am Flughafen in Zürich, in Schaffhausen und in Bern war es gar die wärmste Nacht seit Messbeginn. In Bern wird seit mehr als 150 Jahren gemessen.