Hals- und Beinbruch: Wieso wünschen wir uns so etwas Gemeines?

Das Sprichwort lässt sich aber auch auf eine Art Aberglaube zurückführen. Dieser besagt, dass sich Menschen in der Antike gegenseitig niemals viel Glück wünschten. Man fürchtete, damit die Götter neidisch zu machen. Stattdessen wünschten sich die Menschen etwas Schlechtes, obwohl es eigentlich gar nicht so gemeint war. So wird sich beispielsweise auf der See auch heute noch Mast- und Schotbruch gewünscht, dabei ist viel mehr «Hoffentlich kommst du gut am Ziel an» gemeint.