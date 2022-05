Grünes Davos muss am WEF stärker gesichert werden

Davos wird eingegittert, denn am Sonntag beginnt das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF). Die im Einsatz stehenden Angehörigen von Polizei und Armee sehen sich für einmal nicht wie am üblicherweise im Januar stattfindenden WEF mit eisiger Kälte und eingeschneiter Landschaft konfrontiert, sondern treffen ein Davos bei sommerlichen Temperaturen mit blühenden Wiesen an. Und das hat auch Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen.