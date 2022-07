Grosse Chance im Betongarten Chur

Am Samstag, 2. Juli, macht im Betongarta Skatepark in Chur die Best Foot Forward Tour halt. Teilnehmenden des Amateur Skateboardevents wird dabei ein Sprungbrett in die Profikarriere geboten. Laut der Firma Blue Tomato, welche die Veranstaltung organisiert, werden die jeweils besten Skaterinnen und Skater zum Finale nach Innsbruck in Österreich eingeladen. Die Veranstaltung ist gemäss Mitteilung kostenlos. Interessierte müssen sich lediglich vorab registrieren.