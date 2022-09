Greta Leuzingers Vögel beleben das Kunsthaus

Greta Leuzinger (1912 bis 2009) liebte Tiere, besonders Vögel. Aber auch andere Tiere wie Ameisenbär, Tapir, Fuchs oder Stachelschwein sind aktuell in den unteren Schneeli-Räumen zu entdecken. Das Glarner Publikum, aber auch auswärtige Gäste sind an der Vernissage auf Anhieb begeistert. So viele «Leuzinger-Vögel» haben selbst eingefleischte Fans der Glarner Malerin wohl noch nie aufs Mal gesehen.