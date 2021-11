Glarus testet, impft und boostert

Der Kanton Glarus will weiterhin auf Flächentests in Schulen und Unternehmen setzen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Es würden immer mehr Firmen an den Tests teilnehmen wollen. Dadurch könnten auch infizierte Personen ohne Symptome identifiziert werden. Das Hauptziel dabei: die Kapazität der Glarner Gesundheitsversorgung sicherstellen. Momentan könne die Situation im Kantonsspital Glarus gut bewältigt werden. Die Laborkapazitäten für die Auswertung der Flächentests sei derzeit aber noch niedrig.