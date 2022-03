Glarus macht beim nächtlichen Parkieren ernst

In Netstal, Riedern, Glarus und Ennenda parkieren nachts viele Lenkerinnen und Lenker ihre Fahrzeuge oft ohne die notwendige Bewilligung. Das mussten die Parkkontrolleure nach der Einführung des neuen Parkregimes im Frühling 2019 schnell einmal feststellen. Schliesslich wurden die nächtlichen Kontrollen ausgesetzt, weil sie nicht praktikabel waren. Bis jetzt: Die Gemeinde wird die Kontrollen in der Nacht wieder aufnehmen und in den nächsten Wochen und Monaten intensivieren, wie sie am Dienstag ankündigte.