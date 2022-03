Glarus bereitet sich für die Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine vor

Seit Kriegsbeginn trafen 18'341 Ukrainer in den Schweizer Bundesasylzentren ein (Stand 29.3.2022). Dem Kanton Glarus wurden bisher 22 aus der Ukraine geflüchtete Personen in Kollektivunterkünfte zugewiesen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Dazu kommen 22 privat untergebrachte Personen.