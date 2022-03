Glarnerin vertritt die Schweiz an der Europäischen Physikolympiade

Am Samstag, 19. März, trafen sie sich am Bahnhof Aarau: Die 19 Finalistinnen und Finalisten aus der ganzen Schweiz, die sich gegen 595 Teilnehmende in der ersten Runde durchgesetzt hatten, wie die Verantwortlichen der Schweizer Physikolympiade in einer Mitteilung schreiben. Insgesamt fast sechs Stunden lang wurden die Jugendlichen an der Kantonsschule Aarau zu verschiedenen Bereichen der Physik geprüft. Nebst theoretischen Fragen gab es auch experimentelle Aufgaben, bei denen die jungen Talente ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten.