Glarnerin ist Schoggi-Botschafterin in Berlin

Da war nichts mit Zuckerschlecken. Leider. Das Gespräch findet über eine Distanz von 684 Kilometer Luftlinie statt. Am anderen Ende des Drahts spricht die Schoggi-Botschafterin der Schweiz in der Bundeshauptstadt Berlin. Es ist die Glarnerin Bianca Zurfluh, welche in der Millionenstadt sämtliche Filialen von Läderach führt. Das sind immerhin deren drei.