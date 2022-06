Glarner Kulinarik-Trails locken auch bei schlechtem Wetter

Gleich mit drei neuen kulinarischen Touren wird diesen Sommer in der Region Elm in die Wandersaison gestartet. Wie Visit Glarnerland in einer Mitteilung schreibt, sollen die Kulinarik-Trails «zur Kärpfwurst», «Mettmen mundet» und «Dorfkultur» mit Gut- und Schlechtwettervarianten hungrige Wanderinnen und Wanderer in die Glarner Bergwelt locken.

«Zur Kärpfwurst»

Wer von Anfang an zu Fuss unterwegs ist, für den steht bei dieser Tour die erste kulinarische Pause im «Berghotel Mettmen» an, wo es einen Nussgipfel und einen Kaffee gibt. Für jene, die mit der Luftseilbahn Kies-Mettmen unterwegs sind, beginnt hier die Wanderung zur «Leglerhütte», wo zur Mittagszeit ein vegetarisches Tagesmenü oder ganz dem Tournamen getreu zwei Kärpfwürste mit Supper gegessen werden können. Im «Naturfründehuus Mettmen» warten zum Abschluss eine kleine Kuchenplatte und ein «Verdauerli».

«Mettmen mundet»

Diese Tour kann laut Visit Glarnerland dank der kurzen Distanzen bei jedem Wetter gemacht werden. Je schlechter das Wetter, desto mystischer sei Mettmen und desto mehr mundet die Verpflegung, die aus Frühlingsrolle, Berg-Burger und Kuchenplättli bestehe.

Den ersten Halt gibt es im Restaurant «Fryberg», anschliessend geht es mit der Luftseilbahn Kies-Mettmen hoch ins «Berghotel» und für das Dessert ins «Naturfründehuus».