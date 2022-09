Glarner «Härdöpfel» auf dem Weg zum Weltrekord

von Hans Speck

Der Schweizer Bauernverband (SBV) feiert dieses Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten – unter anderem mit einer Weltrekord-Rösti, die am Montag, 19. September, auf dem Bundesplatz gekocht wird. Die Kartoffeln dafür wuchsen im Verlauf des Sommers in allen Kantonen in mobilen Installationen wie Big Bags, Hochbeeten oder Paletten-Boxen heran; erkennbar an der Aufschrift «Hier wächst ein Weltrekord».