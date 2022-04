Glarner Familien in allen Lebenslagen unterstützen

Wenn ein Auto seltsame Geräusche macht, fahren die meisten Menschen zügig damit in eine Garage. Harzt es in der Familie, dauert es dagegen oft lange, bis man sich Hilfe holt. Diese Erfahrung hat auch Nadja Szabo Winter gemacht, die in ihrer Schwimmschule «Gumpifrosch» seit vielen Jahren mit Glarner Familien zusammenarbeitet.