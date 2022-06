Glarner Archivstücke gehen auf Reisen

Sie hat schon einen weiten Weg hinter sich: Eine Archivschachtel wird von Kanton zu Kanton, von Archiv zu Archiv weitergereicht und an jedem Halt mit einer weiteren Gabe, die Bezug auf den jeweiligen Kanton nimmt, gefüllt. Mit der Aktion «Archive on tour» feiert der Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) sein 100-jähriges Bestehen.

Am Freitag durften verschiedene Archivarinnen und Archivaren aus Glarus den Inhalt betrachten und etwas beisteuern. Dies schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Folgende Glarner Archivstücke wurden in der Schachtel weitergegeben:

Das Glarner Wirtschaftsarchiv, vertreten durch ihre Gründerin Sibyll Kindlimann und Madlaina Brugger, wählten ein kleines Stoffdruck-Model, welches symbolisch für das Glarner Wirtschaftswunder, den Textildruck steht.

Das Landesarchiv, vertreten durch Fritz Rigendinger, Lara Caetano und Martin Jenny, legten zwei Stücke bei. Zum einen entschieden sie sich für eine Fotografie der Landsgemeinde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Zum anderen kam eine Verpflichtung von 1463 zu einer klaren Herkunftsdeklaration bei der Herstellung von Ziger in die Schachtel.

Carmen Tellenbach, Gemeindearchivarin, gab eine Sticker-Postkarte aus den 1980er Jahren bei: «I love Engi» – die Karte blieb allerdings nur ein Prototyp und wurde nie gedruckt.

Zuvor wurde die Archivschachtel vom Bündner Staatsarchivar Reto Weiss an Landesarchivar Fritz Rigendinger weitergegeben. Die Schachtel macht als nächstes Halt in Liechtenstein. (red)