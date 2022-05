Gesucht werden kleine Jäger – sie zu finden ist Glückssache

von Monica Marti*

Am 26. August 2021 spazierte ein Alpensalamander über den Veloweg beim Flugplatz Mollis. Dachse und Füchse sieht man dort öfters. Aber Alpensalamander? Ein Blick in das Inventar der Glarner Amphibien bestätigt, dass das glänzend schwarze Tier in den Bergen sehr häufig ist. Es zeigt aber auch, dass sich die Nachweise dieser Art bei uns fast gleichmässig auf alle Höhenlagen verteilen.