Der grösste Hornschlitten der Welt reist in die Slowakei

Der grösste «Horäschlittä» der Welt: Seine Feuertaufe bestand er 2016 am Braunwalder Hornschlittenrennen, nachdem er mit dem Heli an den Start hochgeflogen werden musste, weil das Tunnel der Braunwaldbahn zu schmal war. Durch die Bahnhofstrasse rollte der Schlitten des Luchsingers Fritz Dönni am Zürcher Sechseläuten ein Jahr später. Alles nichts gegen das, was dem «Superflitzer» jetzt bevorsteht.