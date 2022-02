Gericht billigt Messerstecherin mildernde Umstände zu

Sie habe ihren Lebenspartner mit dem Messer attackiert und benötige deshalb eine Ambulanz, sagt die Frau am Telefon, die um 0.24 Uhr den Notruf wählt. Kurz darauf an jenem 10. September 2017 trifft als Erstes die Polizei in Mollis am Wohnort der 35-jährigen Polin ein. Ängstlich und panisch steht sie im Treppenhaus, um die Beamten in Empfang zu nehmen.