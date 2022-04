Geöffnet wird, wenn keine Gefahr mehr droht

Mit Karacho fährt Werner Leuthold den Pneulader in die meterhohe Schneemade. Das tonnenschwere Gerät schnaubt, die Hinterräder drehen kurz durch, die Schaufel greift nach dem Schnee auf der Strasse. Er ist betonhart und mit Föhrenästen, Steinen und Geröll durchsetzt. Leuthold kippt die weisse Last neben die Fahrbahn. Schneebrocken rollen und hüpfen die Böschung hinunter, während die Schaufel erneut in den Schnee sticht.