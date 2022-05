Genussvoll unterwegs mit dem E-Bike

Kulinarik-Tour Walensee

Warum weit wegfahren, wenn die Riviera so nahe ist? Das mediterrane Klima rund um den Walensee lässt Feriengefühle aufkommen – mit allem, was dazugehört. Per E-Bike erkundigt ihr die idyllischen Dörfchen am Walensee. Entlang des Seewegs warten laut Heidiland Tourismus ein reichhaltiges Frühstück in Unterterzen und ein Mittagessen in Mühlehorn auf euch. Gestärkt geht es mit dem E-Bike weiter auf die andere Seeseite bis nach Betlis. Mit dem Schiff überquerst ihr und eure Zweiräder anschliessend den fjordähnlichen Walensee. Zum Schluss geniesst du das Dessert in Mols, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht. Und das Beste: E-Bike-Miete, Schifffahrt und die drei Gänge in den drei unterschiedlichen Restaurants könnt ihr alles aus einer Hand buchen.