Gekürt werden die prächtigsten Bärte und die schönsten Kühe

Von geschmückten Kühen bis hin zu Männern mit ungewöhnlich langen Bärten gibt es am Prättigauer Alp Spektakel in Seewis viel zu sehen. Am 8. und 9. Oktober lädt das Fest Einheimische und Touristen dazu ein, die moderne Alpwirtschaft und Schweizer Alpkultur zu erleben und kennenzulernen. Neben vielen alteingesessenen Traditionen bietet das Alp Spektakel dieses Jahr am Samstagabend auch eine Neuerung.