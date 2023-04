Gäng Freitag sammelt und dokumentiert Elmer Hof- und Familiengeschichten

Als junger Lediger hat er zwei Bauern geholfen, mit ihrem Vieh ins Dorf Elm herunter zu ziehen. So erinnert sich Wolfgang oder «Gäng» Freitag, wie er an einem Tag in den 1950er-Jahren «Thumes Peter» und «ds Stöffä Chäpp» half, am Halfter ein paar Kühe und Rinder den schmalen Fussweg von Bränden, einem kleinen Berggut in Elm, in ihre Heimatgüter Schmalen und Sulzbach hinunterzuführen.