Haben Sie schon einmal am Rand eines Goldnessel-Feldes Platz genommen und die Blüten genau angeschaut? Sie erinnern mich immer an etwas extrem Exotisches, irgendeine aufgeschnittene Frucht aus Madagaskars Regenwald, an einen feuerspeienden Mini-Drachen oder so was wie eine im Sonnenuntergang gelb-orange schimmernde Welle.