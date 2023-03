Im Skigebiet Arosa Lenzerheide werden sechs Betriebe neu verpachtet

Auch die «Alp Stätz» wird neu verpachtet, jedoch erst ab der Wintersaison 2023/24. Lukas Fluck und Samuel Vörös übernehmen das Ruder. Fluck ist Junggastronom von der Zürichsee Gastronomie, Vörös besitzt 30 Hotel- und Gastronomiebetriebe. Der Fokus bei der Küchenausrichtung wird laut Mitteilung auf hausgemachten Bergklassikern liegen. Die grösste Neuerung wird jedoch der Ersatz der Selbstbedienung durch ein digitales Bestellsystem sein – damit kommen Speis und Trank zum Gast an den Tisch. In den darauffolgenden Jahren wird die «Alp Stätz» ausserdem aufgefrischt und aufgewertet. So soll unter anderem für die kleinsten Gäste eine Spielecke realisiert werden.