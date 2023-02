Eine Pizza vom Weltmeister

Bei so vielen Lorbeeren kann sich Raffaele Tromiro nicht die geringste Entgleisung erlauben, sage ich mir. Vor allem nicht, wenn er seine Gäste zu Tisch bittet, wie in der Pizzeria «Napulé» in Netstal. Schliesslich ist er dreifacher Pizza-Weltmeister. Das verpflichtet. Bei so einem Maestro muss nämlich nicht nur das Essen schmecken, sondern auch die Bedienung und Atmosphäre stimmen. Letztere stimmt. So parkt im Restaurant eine uralte Vespa. Der Schlüssel steckt noch, als könnte man mit ihr sogleich losfahren. Wie in einem Film mit Adriano Celentano. Von der Wand strahlt allerdings ein anderer Kinostar: Gina Lollobrigida. Fängt schon mal gut an. Das Lokal strahlt südländischen Charme aus. Viva Italia.